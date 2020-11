Coronavirus : «La catastrophe»: les médecins des Balkans au bord de l’abîme

Le cauchemar redouté, l’effondrement sanitaire, commence à devenir réalité dans une région pauvre qui avait initialement contenu la pandémie à grands coups de mesures coercitives.

En Bosnie, un médecin raconte à l’AFP sous couvert de l’anonymat avoir du mal à jongler avec de multiples patients dont la vie ne tient qu’à un fil. «La situation me rappelle la guerre et ça risque d’être pire pendant l’hiver. Nous pouvons faire le travail de trois personnes mais pas de cinq».

«Pas de place»

«Des contacts»

Belgrade n’a plus de lits d’hôpitaux disponibles et les autorités se pressent pour faire sortir de terre deux établissements flambants neufs.

Le gouvernement de Macédoine du Nord réquisitionne pour sa part les hôpitaux privés, les établissements publics étant débordés. «Cela devient de plus en plus dur», a déclaré le ministre de la Santé Venko Filipce la semaine dernière.

Abonnés absents

Dans la clinique d’infectiologie de Pristina, pleine à ras bord, les familles prêtent aussi main forte. «Ce n’est peut-être pas idéal à cause du danger mais le grand nombre de patients et le petit nombre de médecins obligent les familles à rester (avec les patients)», dit Jehona Zhitia, qui s’occupe de son mari malade.

Les médecins croates ont également mis en garde contre la pénurie de personnels et d’équipements, dans une lettre signée par six organisations professionnelles. Plus de 2100 malades sont hospitalisés et le système «s’effondrera» si ce chiffre atteint 3000, préviennent-ils.