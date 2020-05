Carnet noir

La catcheuse japonaise Hana Kimura est décédée à 22 ans

À l’affiche de la dernière saison de l’émission de téléréalité «Terrace House» (Netflix), la jeune femme se serait donné la mort.

«S’il vous plaît, soyez respectueux et laissez du temps pour que les choses se déroulent, et gardez vos pensées et vos prières avec sa famille et ses amis», a tweeté l’association