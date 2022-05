Fribourg : La Cathédrale Saint-Nicolas sous un nouveau jour

L’éclairage intérieur et extérieur du monument va être changé. Le dossier choisi parmi quatorze candidatures a été présenté mercredi.

Mieux mettre en valeur l’édifice et passer à un équipement plus respectueux de l’environnement: quatorze candidats avaient proposé un projet pour le renouvellement de l’éclairage intérieur et extérieur de la Cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg. Le dossier gagnant, celui du bureau Reflexion à Zurich et à Lausanne, a été présenté mercredi. Il a été choisi par un collège de représentants du Canton, de la Ville, de l’Evêché, de la paroisse, ainsi que des architectes et des éclairagistes indépendants.