New York : La cause de la mort de Charlbi Dean est connue

Une médecin légiste new-yorkaise a déterminé les causes de la mort de Charlbi Dean, décédée le 29 août 2022, à l’âge de 32 ans . Un officier de police judiciaire de New York a révélé à « People » que l’actrice sud-africaine avait succombé à une septicémie due à la bactérie Capnocytophaga.

Selon le CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), cette bactérie est présente dans la gueule des chats et des chiens et peut se développer dans la bouche des êtres humains. Les personnes souffrant de maladie auto-immune et celles sans rate – comme cela était le cas de Charlbi Dean – y sont particulièrement sensibles.