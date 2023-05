France: «La cause de nos maux tient en un nom: Macron!»

C’est pourtant principalement à la macronie que s’en est prise Marine Le Pen, selon elle représentée par des «dirigeants désinvoltes et indifférents», «coupés du peuple et des réalités, (qui) envisagent l’exercice du pouvoir comme une épreuve de force avec le pays, un bras de fer permanent avec les citoyens».

Or cette «intransigeance aveugle (...) n’est pas la marque de la fermeté», mais celle «du raidissement (et) de la fébrilité», appuie-t-elle, en déplorant que «d’une réforme contestée, il ait amené le pays à une crise institutionnelle».

«Écologie punitive»

Et si, selon Marine Le Pen, Emmanuel Macron «se trompe lorsqu’il croit que l’usure peut être une stratégie», il ne faudrait pas pour autant «que son entêtement puéril fasse basculer le pays dans le désordre et le chaos», a-t-elle mis en garde. Reste que Marine Le Pen pointe «le rejet de la personne» du chef de l’État et «le rejet de son projet d’expropriation, de dépossession et de déconstruction par le démantèlement du pacte social dont la réforme des retraites est l’illustration».