Euro 2020 : La causerie d’avant-match, c’est toute une histoire

Didier Deschamps, Joachim Löw, Gareth Southgate, Roberto Martinez et Roberto Mancini ont tous leur manière de motiver leur équipe avant le coup d’envoi.

«Basique mais efficace»

Löw, le show

«La causerie de jour de match sera émotionnelle, mais pour donner encore plus de courage et de confiance car on a une équipe de grande qualité», a expliqué le sélectionneur de la Mannschaft, qui dispute son dernier tournoi après 15 ans de mandat.

«Il nous a chauffés un nouvelle fois et il a dit que nous devions maintenant entrer en mode compétition. Que nous ne sommes pas là pour prendre des vacances ou pour repartir le plus tôt possible. C’est super quand on s’aperçoit que l’entraîneur est lui aussi tout feu, tout flamme et qu’il est chaud comme nous», a commenté le milieu Joshua Kimmich.