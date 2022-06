Vaud : La causerie de l’entraîneur de Rances fait le buzz en Suisse comme en France

Filmé par La Télé, le discours d’avant-match de Sébastien Guex a fait forte impression, en particulier sa manière de prononcer le mot foot.

«Je pense fote, je dors fote, je vis fote, je mange fote! Je me prépare! Je ne sors pas le samedi soir! Je parle de fote à ma copine. Tout le temps! Elle doit vous dire, j’en ai rien à foutre de ton fote. J’en ai marre, pense à moi! Non! C’est fote! À coin, les gars!» Ces mots, ce sont ceux de Sébastien Guex, entraîneur du FC Rances, lors de sa causerie d’avant-match filmée par La Télé pour l’émission 4-4-2. Sa tirade fait même le buzz sur les réseaux sociaux. En un peu plus de 24 heures, la vidéo diffusée sur Twitter a été visionnée près de 20’000 fois. «Je l’ai regardée 10 fois sans me lasser, c’est tellement inspirant» ou «J’ai trouvé un accent qui peut concurrencer les Chtis», ont réagi certains internautes.