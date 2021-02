Valais : La cavale d’un récidiviste stoppée par un accident de la route

Un Français de 26 ans, recherché pour de multiples infractions, a été arrêté samedi sur l’A9 à hauteur de Sion après une course-poursuite avec la police.

Le chauffard circulait sur l’A9 à plus de 200 km/h, dépassant notamment par la droite à plusieurs reprises, lorsqu’il a été pris en chasse par une patrouille à Riddes après avoir refusé d’obtempérer aux signes d’arrêt des forces de l’ordre , indiquent ces dernières . «Il y avait au moins cinq patrouilles à ses trousses», affirme un lecteur qui a été témoin de la scène. Le ch a uffeur a perdu la maîtrise de son véhicule en sortant de l’autoroute à Sion. Légèrement blessé, il a été conduit à l’hôpital avant d’être écroué sur ordre du Ministère p ublic à la prison préventive à Sion.

Interdit d’entrée en Suisse

L’homme, domicilié en France, circulait sans permis. Il était recherché pour plusieurs motifs dont l’interdiction d’entrée sur le territoire suisse, et sous le coup d’un mandat d’arrêt et d’amener pour de multiples infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, à la loi fédérale sur les stupéfiants, sur les armes et d’autres infractions. En outre, il détenait des substances cannabiques , précise la police .