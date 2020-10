Oenologie : La cave de l’année 2020 est valaisanne

Le titre est revenu à la Cave St-Pierre de Chamoson. Les Valaisans ont fait un carton à ce concours viticole.

Bilan: les vins du Valais, plus importante région viticole suisse, s’imposent dans sept des treize catégories et occupent les marches de 23 podiums. Mais surtout, ils remportent tous les prix spéciaux, communiquent jeudi les organisateurs.

Le prix de cave de l’année revient lui à la Cave St-Pierre de Chamoson. Pour être éligible à ce titre, les domaines doivent présenter au moins cinq vins dans trois catégories. Le titre revient au domaine qui obtient le nombre le plus élevé de médailles (d’or et d’argent) par rapport au nombre de vins présentés, le plus grand nombre de vins nominés et le plus grand nombre de vins sur des podiums.