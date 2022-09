Concise (VD): La caverne d’Ali Baba des Lego a été prise dans un incendie

La Lego Room telle que nous l’avions filmée, mi-janvier dernier, a été victime d’un incendie. Media Profil/Marc Fragnière

Alors qu’ils avaient fondé dans l’allégresse leur société Lego Masters au 1er juin et que les sollicitations affluaient de toutes parts, Eric Bedelek et Alex Favre connaissent désormais un sérieux coup d’arrêt. Leur inestimable collection a été la proie de l’eau, de la fumée et sans doute en partie des flammes. «Mercredi passé, vers 14h, une voisine est venue nous trouver dans les locaux de notre entreprise pour nous dire que ça brûlait chez moi, se remémore Eric. L’incendie, imputé par la police scientifique à un problème électrique, a entièrement détruit le premier étage de la maison familiale.»

Si les flammes n’ont pas percé le plancher du deuxième étage, celui qui héberge la fameuse Lego Room des «métalleux», les vainqueurs de la 2e saison de Lego Masters France sur M6, elles ont par contre abondamment léché la façade en sortant par les fenêtres explosées. «Avec la chaleur, on ne sait pas encore si des pièces ont fondu. Ce qui est sûr, c’est que la majeure partie de notre collection a subi des dégâts d’eau et de fumée. On n’a pas encore pu voir à quel point le désastre est grand, ni chiffrer ce qui est récupérable», analyse celui qui n’a pas perdu son sens de l’humour décrivant au passage, trois jours de «spéléologie intensive» dans les décombres de l’habitation familiale. Désormais, les bureaux de la société des deux compères servent d’abri de fortune à Eric, sa mère et leurs chiens.

«On pensait que tout était fichu»

Malgré ce coup du sort, Eric refuse de céder au découragement: «Au début, on pensait que tout était fichu, qu’on avait tout perdu. Maintenant on va sauver, nettoyer et reconstruire ce qu’on peut.» Mais au-delà des tracasseries administratives ou matérielles chronophages, les «métalleux» entendent bien honorer les mandats qui leurs ont été confiés. A commencer par une pièce commandée pour les 175 ans des CFF. «Là, c’est Alex qui bosse comme un fou pour pallier mes nombreuses absences», détaille un Eric au four et au moulin.

Pour le reste des projets, l’aîné du duo loue la mansuétude des commanditaires. Alors qu’il était censé partir prochainement avec Alex pour un séjour de deux mois en France, afin d’y renforcer une équipe de construction, il devra cependant probablement passer tout ou partie de son tour. Mais malgré la situation, pas question de lâcher Swiss Bricks, le grand raout Lego de Concise prévu les 18, 19 et 20 novembre. «Maintenant que les restrictions Covid sont derrière nous, the show must go on!» affirme avec conviction Eric, qui n’a pas perdu… la flamme.