Afrique : La Cédéao «inquiète» des trois ans de transition au Burkina Faso

L’armée, qui a pris le pouvoir fin janvier au Burkina Faso, a annoncé une période de transition de trois ans, ce qui «inquiète» la Cédéao.

Spirale de violences

Dans le sillage du Mali et du Niger, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des mouvements jihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui ont fait plus de 2000 morts dans le pays et contraint au moins 1,7 million de personnes à fuir leurs foyers.