Mali : La Cédéao insiste sur le retour des civils au pouvoir

Le président de la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest a plaidé ce vendredi pour un retour en caserne des militaires lors de l’ouverture du sommet extraordinaire consacré au Mali.

Le président du Nigéria et de la Cédéao Mahamadou Issoufou souhaite un retour à «l’ordre constitutionnel» au Mali.

«La junte se propose de garder le pouvoir pour trois ans afin, dit-elle, de restaurer les institutions étatiques sur une base garantissant leur stabilité», a poursuivi Mahamadou Issoufou. «Autrement dit, elle refuse de regagner les casernes alors que le pays est en guerre (ndlr: contre les groupes djihadistes), ce qui exige, plus que jamais, que l’armée se concentre sur sa mission traditionnelle, surtout que l’ennemi fourbit ses armes et cherche à exploiter le vide institutionnel», a estimé le président nigérien.

Sanctions

La Cédéao a sanctionné la junte et le Mali en imposant la fermeture des frontières de ses États membres avec le Mali et l’arrêt des flux financiers et commerciaux. Elle devait réexaminer ces sanctions vendredi.