Afrique : La Cédéao lève les sanctions au Mali, transition de deux ans au Burkina

Les pays d’Afrique de l’Ouest ont levé dimanche les sanctions financières pesant sur le Mali et ont accepté une transition de deux ans au Burkina Faso.

Dimanche 3 juillet 2022, les dirigeants ouest-africains ont choisi comme nouveau président en exercice de la Cédéao Umaro Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau et lui aussi victime d’une tentative de Coup d’État en février.

Le Mali va pouvoir souffler: les dirigeants ouest-africains ont levé dimanche à Accra les sanctions commerciales et financières qui étouffaient depuis janvier ce pays plongé dans une grave crise politique et sécuritaire.

«Le sommet a décidé de lever toutes les sanctions économiques et financières à partir de ce jour» mais maintient les sanctions individuelles et la suspension du Mali des organes de la Cédéao jusqu’au retour à l’ordre constitutionnel, a déclaré lors d’une conférence de presse Jean-Claude Kassi Brou, président sortant de la Commission de la Cédéao.

Le Mali, pays enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de deux coups d’État militaires en août 2020 et en mai 2021. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis 2012 et le déclenchement d’insurrections indépendantiste et djihadiste dans le Nord.