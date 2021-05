Coup d’État : La Cédéao suspend le Mali de ses institutions

Lors d’un sommet extraordinaire dimanche, la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest a suspendu le Mali de ses institutions et appelé à la nomination d’un 1er ministre issu de la société civile.

Une dizaine de chefs d’État des pays membres de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), rassemblés à Accra, ont réclamé la nomination «immédiate» d’un «nouveau» Premier ministre issu de la société civile, et la formation d’un gouvernement «inclusif», selon le communiqué final du sommet. Ils ne demandent pas le retour des anciens président et Premier ministre, arrêtés lundi par les colonels et écartés du pouvoir. Ils sont rentrés chez eux depuis, mais la Cédéao dit qu’ils sont assignés à résidence et «exige» leur libération «immédiate».