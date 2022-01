Royaume-Uni : La CEDH déboute un militant pro mariage gay

Privé de la confection d’un gâteau en soutien à l’union des personnes de même sexe, le requérant n’a pas fait valoir ses droits devant la juridiction de son pays, a statué la Cour européenne.

La décision de l’instance judiciaire du Conseil de l’Europe, basée à Strasbourg, est définitive et clôt cette affaire qui avait commencé en 2014 quand une boulangerie d’Irlande du Nord avait mis en avant ses convictions personnelles pour annuler et rembourser la commande de Gareth Lee d’un gâteau décoré d’une réplique en frangipane d’Ernest et Bart, les personnages de la série 1, rue Sésame, et orné du slogan: «Soutenez le mariage gay».