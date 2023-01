Crash du MH17 : La CEDH va juger l’affaire de l’explosion du vol de la Malaysia Airlines

La Cour européenne des droits de l’homme va donner suite aux plaintes de l’Ukraine et des Pays-Bas et examiner la responsabilité russe relative à la tragédie intervenue sur sol ukrainien.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a déclaré mercredi majoritairement «recevables» les plaintes qui lui ont été adressées par l’Ukraine et les Pays-Bas contre la Russie pour des faits survenus en 2014 dans l’est de l’Ukraine, dont l’explosion du vol MH17. La Cour avait été saisie par les gouvernements néerlandais et ukrainien respectivement pour la destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines le 17 juillet 2014, et pour des «attaques militaires illégales», des exécutions et des actes de torture commis sur des citoyens ukrainiens lors du conflit séparatiste dans le Donbass à partir de mars 2014.