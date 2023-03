Genève: La ceinture urbaine, outil anti-trafic au centre, est bouclée

1 / 7 Le U lacustre fait notamment partie de la «ceinture urbaine». TDG- L. Guiraud La ceinture urbaine doit permettre de vider le centre du trafic de transit. Etat de Genève Des panneaux avec un nouveau logo (le lac et la ceinture stylisés) indiqueront aux automobilistes comment rejoindre leur destination en empruntant la ceinture urbaine. Etat de Genève

La ceinture urbaine, cet itinéraire censé permettre aux voitures de contourner le centre et de délester les quartiers du trafic de transit, est désormais fonctionnelle. C’est ainsi que le conseiller d’Etat Serge Dal Busco (Le Centre), chargé des Infrastructures, a présenté ce jeudi, à trois mois de son départ, ce qu’il considère être son legs. Sept ans après l’adoption par le peuple de la fameuse Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), qui entérine le principe d’un centre dévolu aux transports publics et à la mobilité douce, l’élu estime réunis les deux prérequis pour la mettre en œuvre: le Léman Express et la ceinture urbaine. Place maintenant à la prochaine étape, «la pacification des quartiers», dont le gros des voitures devrait être exclu.

Genève-Plage-Vernier en 31 minutes à l’heure de pointe

La ceinture urbaine a en réalité toujours existé. Mais l’Etat a poli le parcours par petites touches (régulations de feux, carrefours modifiés, aménagements de la chaussée, etc.) pour le fluidifier et pousser à l’emprunter pour se rendre d’un quartier à un autre sans passer par le centre. A titre d’exemple et selon les moyennes du Canton, un automobiliste l’empruntant mettra 20 minutes pour aller de Genève-Plage à l’Ikea de Vernier via l’avenue de la Paix le dimanche matin aux heures creuses; et 31 minutes le mardi à 17 heures.

Le pont de Lancy, un point noir

Ce printemps, la totalité de l’itinéraire sera jalonnée de panneaux munis d’un logo spécifique. Ils indiqueront aux automobilistes comment se rabattre vers ce trajet d’évitement. Après l’achèvement récent de l’aménagement du tronçon Nations-Charmilles via l’avenue Giuseppe-Motta, où un giratoire a été supprimé et où les feux ont été réglés afin de favoriser le flux de véhicules, divers travaux d’optimisation de la ceinture urbaine doivent encore être menés ces prochaines années: à l’avenue du Pailly vers Balexert (horizon 2027), au pont de Lancy, véritable nid à bouchons et où «l’on peut difficilement parler de fluidité», a concédé Serge Dal Busco (2028), au Bout-du-Monde (2027) et au chemin de Grange-Canal (2028-2030).

Fini les voitures à la gare: «une révolution»

Ce grand œuvre étant donc opérationnel et quasi achevé, «on peut passer aux étapes suivantes», a exposé David Favre, directeur général de l’Office cantonal des transports (OCT). C’est-à-dire à la fameuse «pacification des quartiers», rendus aux transports publics et à la mobilité douce. La première étape aura lieu autour de la gare, dès cet été sans doute, les autorisations n’ayant fait l’objet d’aucun recours et étant en force. Il s’agira «d’une révolution», dixit Serge Dal Busco: le trafic motorisé sera banni autour de Cornavin, dans les deux sens rue de Montbrillant, dans le sens d’entrée en ville sur la place Cornavin. Par ailleurs, l’actuel accès au quartier des Pâquis par la rue de Monthoux sera condamné.

D’autres zones vidées de leurs voitures