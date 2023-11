La célèbre maison d’Anne Frank va servir de bureau de vote

D’autres lieux inhabituels

La course est serrée selon les sondages, avec un nouveau parti créé par le député populaire Pieter Omtzigt actuellement marginalement en tête, suivi par les partis traditionnels de centre droit et de centre gauche.

Le musée conserve la maison où la famille juive Frank s’est cachée des nazis et où Anne a écrit son célèbre journal, l’un des récits les plus marquants de l’Holocauste, vendu à quelque 30 millions d’exemplaires. Après deux ans de clandestinité, Anne Frank et sa famille furent capturées en 1944. L’adolescente et sa sœur moururent dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en 1945. Le musée accueille environ un million de visiteurs chaque année.