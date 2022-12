L'Etat de Genève démantèle sa cellule Covid

Genève : La Cellule Covid de l’Etat cessera d’exister vendredi

Vendredi 23 décembre au soir, la Cellule Covid du canton de Genève n’existera plus. La Ligne Verte dédiée à l’épidémie sera elle aussi débranchée. Le Département de la Santé l’a annoncé jeudi, expliquant que si le virus SARS-CoV-2 circule encore, la vaccination et les infections ont permis d’atteindre une immunité de la population. «Il n’est pas exclu qu’un variant plus virulent apparaisse, mais ce n’est pas le scénario le plus probable», expose l’Etat, qui ajoute que la Confédération «s’attend plutôt à une circulation endémique du virus, entrecoupée de phases épidémiques comme actuellement, avec un impact modéré sur la population et le nombre d’hospitalisations».