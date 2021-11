Procès du 13-Novembre : La cellule de l’EI, «une véritable industrie des attentats»

Jeudi, la justice s’est penchée sur le fonctionnement de la cellule du groupe Etat islamique, responsable des attaques survenues le 13 novembre 2015.

Premier d’une longue série de policiers français et belges appelés à retracer les parcours des protagonistes du dossier, «948SI» revient sur la genèse des attaques qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, jouxtant Paris, parmi «les plus abouties» de l’EI.