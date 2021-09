Politique : La censure du gouvernement enfonce la Libye dans le chaos

À trois mois d’élections censées ramener un peu de calme, le parlement libyen a voté, mardi, une motion de censure contre le gouvernement, suscitant de grandes craintes.

Le p arlement libyen a voté, mardi, une motion de censure contre le gouvernement de transition du premier ministre Abdelhamid Dbeibah, aggravant les différends entre camps rivaux, à trois mois d’élections censées mettre fin à une décennie de chaos. En effet, depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, en 2011, la Libye est en proie à des violences et à des luttes entre pouvoirs rivaux dans l’est et l’ouest du pays.

Après l’embellie du début d’année et l’avènement d’un nouveau gouvernement d’union, la Libye replonge ainsi dans l’incertitude, rendant les élections législatives et présidentielles, prévues le 24 décembre, plus que jamais hypothétiques. Le vote a eu lieu au cours d’une séance à huis clos, en présence du président du p arlement, Aguila Saleh, un cacique de l’Est libyen et allié de poids du maréchal Haftar.