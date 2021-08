Martigny (VS) - La centrale de Nant de Drance bientôt définitivement raccordée

Avec une production annuelle de 1 GW, la centrale valaisanne de pompage-turbinage de Nant de Drance est l’une des plus puissantes d’Europe. Située à 600 mètres sous terre, entre les lacs de retenue d’Emosson et du Vieux Emosson, sa capacité de stockage est de 20 millions de kWh. Elle tient un rôle important dans la stabilisation du réseau électrique européen et la sécurité d’approvisionnement en Suisse.