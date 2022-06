Finhaut (VS) : La centrale de Nant de Drance enfin prête à turbiner

Avec sa puissance de 900 MW, elle est considérée comme un rouage essentiel dans l’approvisionnement électrique suisse et européen.

Après quatorze ans de travaux et d’intenses phases de tests, la centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance, en Valais, entrera en service le 1er juillet. Grâce à sa puissance de 900 MW, elle est appelée à devenir un rouage essentiel dans l’approvisionnement électrique de la Suisse et de l’Europe. Samedi, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et le président du Conseil d’État valaisan Roberto Schmidt se sont rendus sur place. L’inauguration officielle et des journées portes ouvertes auront lieu en septembre.