Guerre en Ukraine: La centrale de Zaporijjia est «totalement déconnectée»

Guerre en Ukraine : La centrale de Zaporijjia n’est plus rattachée au réseau électrique

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, sous contrôle russe et victime de plusieurs bombardements, est «totalement déconnectée» du réseau après l’endommagement des lignes de communication, a annoncé, jeudi, l’opérateur ukrainien Energoatom. «Les deux réacteurs en fonctionnement ont été déconnectés du réseau. En conséquence, les actions des envahisseurs ont provoqué une déconnexion totale de la centrale nucléaire de Zaporijjia du réseau électrique, pour la première fois dans son histoire».

Opération de reconnexion en cours

Depuis des semaines, Moscou et Kiev s’accusent mutuellement de plusieurs bombardements ayant ciblé cette centrale nucléaire, qui compte six réacteurs d’une capacité totale de 6000 mégawatts et occupée depuis mars par les troupes russes.