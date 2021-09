Vingt ans du 11-Septembre - La cérémonie à New York a commencé

Vingt ans du 11-Septembre : L’Amérique se recueille en hommage aux 3000 victimes

À 8h46, une minute de silence a été observée, exactement vingt ans après que le premier avion a percuté la tour nord du World Trade Center.

Une cérémonie solennelle a débuté vers 8h40 (14h40 en Suisse) au mémorial de Manhattan, à New York, là où se dressaient, jusqu’au funeste matin du mardi 11 septembre 2001, les tours jumelles du World Trade Center, détruites par les attaques djihadistes les plus meurtrières de l’histoire.

En présence de trois présidents

Bill et Hillary Clinton, Barack et Michelle Obama, Joe et Jill Biden, l’ancien maire de New York (de 2002 à 2013) Michael Bloomberg (de gauche à droite) écoutent l’hymne national américain pendant les cérémonies en hommage aux près de 3000 victimes du 11-Septembre.

La lecture, jusqu’à 12h30 (18h30 en Suisse ), des noms des 2977 personnes tuées ce jour-là sur les trois sites des attentats (dont 2753 à New York) a ensuite débuté, sous des airs de flûte. Elle aura été rythmée, toute la matinée, par des hommages en musique, dont une chanson à la guitare sèche de la star américaine Bruce Springsteen. D’autres minutes de silence suivront: pour l’effondrement des tours de New York, l’attaque contre le Pentagone, près de Washington, et le crash d’un des avions à Shanksville (Pennsylvanie).

Sur Times Square, au c œ ur de Manhattan, le poumon économique de la première puissance mondiale où sont traditionnellement fêtées les victoires de l’Amérique, un rassemblement et des moments de recueillement sont également prévus.

Il marche pour honorer son frère

Chaque Américain, victime ou témoin du 11-Septembre, rend hommage aussi à un proche disparu. Frank Siller est allé plus loin. Ce frère d’un pompier de Brooklyn, mort dans une des tours, a «marché 537 miles (864 km) entre Washington et Ground Zero, à New York, en passant par Shanksville» et récolte des fonds pour soutenir des familles de victimes. «L’Amérique n’a jamais oublié Pearl Harbor, elle n’oubliera jamais le 11-Septembre», affirme-t-il.