Courchevel Méribel 2023: La cérémonie d'ouverture avec la ministre, Macron attendu

Les championnats du monde de ski alpin 2023 en France seront officiellement ouverts dimanche, sous les yeux de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Son président Emmanuel Macron devrait venir soutenir ses skieurs les 16 et 17 février.

Les pistes de Courchevel AFP

Le vrai coup d'envoi de ces Mondiaux français sera donné dimanche à 18h45, à Courchevel le Praz, au pied de la piste «L'Eclipse». Le Village des spectateurs ouvrira en début d'après-midi et une grande fête est prévue à l'occasion du début officiel de la compétition. On peut même encore réserver des places en tribunes pour la modique somme de 10 euros sur le site de l'épreuve.

Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, fera le déplacement en Savoie pour l'occasion. Elle ne manquera pas de saluer les équipes françaises, qui devraient faire figure d'outsiders, derrière la Suisse, forcément, mais aussi la Norvège et l'Italie, en attendant pourquoi pas un sursaut d'orgueil des Autrichiens.

Les épreuves débuteront lundi matin, par le combiné alpin féminin. Les «combinards» chez les messieurs seront à l'honneur dès le lendemain. Suivront ensuite les Super-G femmes et hommes respectivement les 8 et 9 février. Les descentes sont quant à elles programmées samedi et dimanche.