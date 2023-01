Cinéma : La cérémonie des César bannit les nommés accusés de faits de violence

La décision de l’Académie des César annoncée lundi fait suite à l’affaire Sofiane Bennacer, jeune acteur révélé dans le film «Les Amandiers», de Valeria Bruni-Tedeschi, et inculpé de viols.

Concrètement, si un des nommés est inculpé ou condamné pour ce type de faits, il ne pourra pas être invité à la cérémonie du 24 février, ni à aucun des événements qui lui sont associés. Et personne ne pourra prendra la parole en son nom.

«Par respect pour les victimes (même présumées en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive), il a été décidé de ne pas mettre en lumière des personnes qui seraient mises en cause par la justice pour des faits de violence», a affirmé l’Académie lundi dans un communiqué. «Cette mise en retrait exclura également toute prise de parole «au nom de cette personne» lors de ces mêmes événements – y compris si un César devait lui être attribué à l’issue du second tour de vote», poursuit l’Académie.