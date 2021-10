Norvège – La cérémonie des Nobel de la paix se fera en présentiel

Les autres prix remis aux lauréats «dans leur pays d’origine»

Une deuxième cérémonie a lieu à Stockholm à la même date pour les lauréats des autres Prix Nobel: Médecine , Physique , Chimie , Littérature et Économie . Ces prix seront toutefois à nouveau remis aux lauréats dans leur pays d’origine, à cause de la pandémie, selon la Fondation du Nobel. «Les lauréats recevront leur médaille et leur diplôme dans leur pays d’origine en raison de l’incertitude qui demeure sur la pandémie et les vols internationaux», a déclaré le directeur de la Fondation, Vidar Helgesen.