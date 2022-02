Les Swiss Music Awards repoussés à mai 2022

Musique : La cérémonie des Swiss Music Awards est repoussée

L’événement, généralement organisé à la fin février, se déroulera le 25 mai 2022. Après Zurich et Lucerne, il prendra ses quartiers à Zoug.

Après deux éditions au KKL de Lucerne, en 2019 et 2020, et un show sans public donné depuis le Hallenstadion de Zurich en 2021, durant lequel la Biennoise Caroline Alves et le Lausannois Arma Jackson ont été récompensés, c’est à Zoug que les prix des Swiss Music Awards 2022 seront décernés.