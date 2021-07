Tokyo 2020 - La cérémonie d’ouverture évoquera la pandémie

« Sobriété, élégance et mélancolie » : l a cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo, que le monde suivra ce vendredi à partir de 13 heures (heure suisse), va évoquer la pandémie qui a frappé la planète et les sportifs. C’est ce que des privilégiés ont pu découvrir ce mercredi au Stade olympique de Tokyo à l’occasion de la répétition générale.

Il y a, tout d’abord, un homme seul au centre de cette arène de 68 000 places, recroquevillé sur lui-même avant de se déployer comme s’il revenait à la vie. Sur les écrans géants du stade, on découvre alors un montage vidéo de sportifs s ’ entraînant dans leurs chambres. Trois athlètes se défoulent sur des home - trainers et des rameurs: comme pour rappeler que ces JO 2020, reportés l’an passé, se sont préparés dans un garage, un salon, à la maison en raison du confinement.

Cette cérémonie d’ouverture qui va durer plus de trois heures est, dit-on, assez classique, avec un jeu de lumière sobre. Devant votre poste de télévision, après avoir entendu l ’ hymne national japonais et l ’ entrée de l ’ empereur du Japon, suivr a un numéro de danse claquettes et l ’ arrivée des cinq anneaux olympiques.