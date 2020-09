Coronavirus : La cérémonie physique des Nobel est annulée

Les lauréats des prix Nobel recevront leur récompense à distance cette année en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé ce mardi la fondation. Il s’agit de la première annulation de la cérémonie physique depuis 1944.

Une cérémonie télévisée est néanmoins prévue, en l’absence des lauréats qui recevront leurs prix à distance. Les noms des lauréats des différents prix (Médecine, Physique, Chimie, Littérature, Paix et Économie) seront eux bel et bien annoncés aux dates prévues, entre les 5 et 12 octobre, depuis Stockholm et Oslo.