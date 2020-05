Chants de supporters fictifs

La chaîne «beIN Sports» défend son innovation

L’ambiance son ajoutée par le canal crypté lors des matches de Bundesliga apporte «un plus donnant un sens à la retransmission», selon ses dirigeants.

Les chants de supporters préenregistrés ajoutés aux images en direct des matches de foot allemand à huis clos apportent «un plus donnant un sens à la retransmission», a insisté la direction de beIN Sports, déterminée à «recréer l'univers» du spectacle sportif.

«Quand vous perdez cet élément fort du spectacle qu'est le public, c'est important de recréer un univers», a-t-il poursuivi, insistant sur le fait que le son d'ambiance original n'était «pas occulté» par l'utilisation de cette option qu'il juge «innovante», face à une situation «subie» et amenée à durer «un petit moment».

Des critiques sur les réseaux sociaux

«Évidemment, quand on réfléchit, quand on apporte un plus, ça peut toujours éventuellement plaire ou déplaire. Mais aujourd'hui, les retours sont très majoritairement plutôt positifs», s'est défendu Florent Houzot, concédant «peut-être des ajustements à faire».