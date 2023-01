Suisse alémanique: La chaîne centenaire Reformhaus Müller dépose le bilan

L’année 2023 commence très mal pour les employés de la chaîne alémanique de droguerie et de produits bios et diététiques Reformhaus Müller. La rumeur de faillite imminente s’est confirmée: la maison a déposé le bilan ce mardi. Ses 37 filiales fermeront dès mercredi. Quelque 298 collaborateurs perdent leur emploi.

«C’est avec le cœur lourd que nous vous informons que nous avons déposé le bilan de nos sociétés Müller Reformhaus, Vital Shop AG et Natural Power Distribution AG, et que nous avons donc déposé le bilan», a communiqué l’entreprise.

Les prix en cause

C’est la guerre des prix, féroce dans ce secteur, qui a eu raison de la maison, pourtant le plus grand magasin d’aliments naturels de Suisse. «Depuis quelques années, le prix d’un produit s’impose de plus en plus comme le critère d’achat le plus important. Chaque jour, nos collaborateurs étaient confrontés au constat que notre offre était trop chère», explique la maison. D’autre part, sur le plan économique, Reformhaus Müller n’arrivait plus à améliorer durablement les conditions de travail de ses collaborateurs, ajoute celle qui se qualifiait comme une entreprise familiale.