La chaîne de masque, le bijou du moment

Sous le menton, sur le bras, autour d’une oreille… chacun sa technique pour avoir son masque à porter de main. Par contre, niveau look, on repassera. Pour remédier à ce problème de style, plusieurs marques d’accessoires et de bijoux comme Eliou et Lele Sadoughi, se sont lancés dans la chaîne de masque. L’une d’entre elles, Second Wind, a même séduit la sénatrice américaine Alexandria Ocasio-Cortez.