Guerre en Ukraine – La chaîne d’info russe RT suspendue par Swisscom et Sunrise

Dimanche soir, l’Union européenne a indiqué que la chaîne allait être interdite de diffusion sur son territoire. Il y était aussi question de bannir le média prorusse Spoutnik. Côté suisse, Sunrise indique que ce média «ne fait pas partie des chaînes diffusées» et ajoute que les autres chaînes en russe et payantes ne sont pas concernées par la suspension de diffusion.

Swisscom, Salt et Sunrise ont également tous les trois décidé de ne plus facturer les appels passés entre la Suisse et l’Ukraine.