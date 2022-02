Aide humanitaire : La Chaîne du Bonheur a soutenu 348 projets d’aide en 2021

L’œuvre d’entraide a versé l’année dernière 34 millions de francs de dons. Elle a ainsi pu aider plus de 8,4 millions de personnes dans 40 pays différents.

Le logo de la Chaîne du Bonheur. Philippe Maeder

En 2021, la Chaîne du Bonheur a «versé 34 millions de francs pour financer 348 projets d’aide à ses ONG partenaires et organisations en Suisse (174 dans le monde et 174 en Suisse)», annonce l’organisation dans un communiqué. Ce sont ainsi plus de 8,4 millions de personnes en détresse – dont plus de 6,5 millions «souffraient des répercussions économiques, sociales et sanitaires de la pandémie» – qui ont pu être soutenues dans 40 pays différents.

À l’international, «le soutien en faveur des plus exposés aux conséquences du Covid-19 se focalisait particulièrement sur la vaccination, la prévention, l’accès aux soins et une aide économique aux ménages», détaille la Chaîne du Bonheur. Et en Suisse, «l’aide s’est concrétisée sous forme d’aide financière et de services aux personnes concernées comme des livraisons à domicile, des soins ou des transports».

Dans son communiqué, la Chaîne du Bonheur précise qu’une partie des aides versées provenait de dons antérieurs à l’année dernière. Cependant, pour le seul exercice 2021, l’organisation a été en mesure de récolter plus de 27 millions de francs de dons. La journée nationale de solidarité dédiée à l’enfance en souffrance en Suisse et dans le monde, organisée avec le soutien de la SSR, de Swisscom et des médias privés, a permis de récolter 4,2 millions de francs de dons (un montant qui a quasi doublé un mois après la collecte).

La Chaîne du Bonheur a 75 ans L’année 2021 marquait le 75e anniversaire de l’organisation. Souhaitant comprendre la perception de la solidarité de la population suisse, la Chaîne du Bonheur a publié. à cette occasion, son premier «Baromètre de la solidarité de la Chaîne du Bonheur». Ce sondage a montré que «la solidarité a été mise à l’épreuve par la pandémie». Un constat qui a poussé la Chaîne du Bonheur à «appeler la population à resserrer les maillons de la solidarité, non seulement dans le cadre de l’anniversaire, mais également pour surmonter ensemble les épreuves futures.»