A Genève, la canicule a accru les hospitalisations des aînés.

Genève : La chaleur a accru les hospitalisations d’aînés

Pour l’heure, les HUG n’ont pas documenté de lien direct entre les épisodes de canicule et les décès des aînés. Le service du médecin cantonal ne possède pas non plus, pour l’heure, de décompte, rapporte la «Tribune de Genève». Les hospitalisations, en revanche, ont augmenté de manière claire: les hôpitaux du bout du lac déclarent avoir reçu le même type de patients qu’habituellement, mais plus fréquemment, les fortes chaleurs aggravant les maladies déjà présentes - en particulier cardiovasculaires. L’institution de maintien à domicile (Imad), quant à elle, déclare avoir contacté 21’000 personnes âgées durant les canicules. Elle a effectué 700 visites. Trente ont débouché sur une hospitalisation.