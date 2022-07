Météo : La chaleur devrait nous accompagner jusqu’à dimanche

MétéoSuisse a émis une alerte de degré 3 sur 5 concernant une vague de chaleur. Cette dernière touchera une grande partie de la Suisse entre mardi et vendredi. Les températures maximales attendues pourront varier entre 31 et 37 degrés. Les températures minimales nocturnes sont prévues entre 16 et 22 degrés. L’évolution de ce phénomène climatique devrait se poursuivre jusqu’à ce vendredi voire jusqu’au début de semaine prochaine.