Finlande : La chaleur d’un centre de données réchauffera des logements

Jeudi, le géant américain Microsoft a annoncé que l’un de ses centres de données, basé en Finlande, utilisera la chaleur qu’il génère pour chauffer des bâtiments.

Le géant informatique de Microsoft a annoncé jeudi la création d’un nouveau centre de données dans la capitale finlandaise, dont la chaleur résiduelle sera utilisée pour chauffer habitations et entreprises de la région.

Pour ce qui est présenté par le mastodonte américain comme le plus grand centre de recyclage de la chaleur résiduelle au monde, Microsoft collaborera avec la compagnie d’électricité finlandaise Fortum, dont l’infrastructure de chauffage urbain actuelle comprend un réseau de 900 kilomètres de tuyaux souterrains qui transfèrent la chaleur à un quart de million de foyers dans la région du grand Helsinki.

«Étape importante pour un monde plus propre»

Selon le PDG de Fortum, Markus Rauramo, le projet est une «étape importante pour un monde plus propre, rendue possible par notre ambition commune d’atténuer le changement climatique». Contacté par l’AFP, Microsoft Finlande a indiqué que la construction du centre commencerait «dès que possible», dès que les autorisations requises seraient en place. Concernant la facture totale du projet, il s’agirait du «plus gros investissement dans les TIC (technologies de l’Internet et de la communication) en Finlande à ce jour», a affirmé un porte-parole du groupe Pekka Isosomppi.