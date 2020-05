Réchauffement climatique

La chaleur en Arctique inquiète les scientifiques

La saison de la fonte des glaces au Groenland a débuté à nouveau précocement. Et une vague record de chaleur a été enregistrée en mai en Sibérie. Les experts sont préoccupés.

Le Groenland va entrer dans la saison dite d’ «ablation» – lorsque les chutes de neige ne compenseront plus la fonte, entraînant un rétrécissement général de la calotte glaciaire – avec un niveau de glace déjà faible dû au peu de neige tombé pendant l’hiver.

Chaleur record en Sibérie

Les chercheurs du DMI ont également noté une vague record de chaleur en Sibérie occidentale en mai. En utilisant ce qu’on appelle la réanalyse – une méthode qui vise à obtenir une vue comparable des enregistrements météorologiques tout en ajustant le manque de disponibilité et de qualité des observations s’étendant sur des décennies – Martin Stendel explique que son équipe n’avait pas observé une telle vague de chaleur depuis une soixantaine d’années pour cette période de l’année.

Durant la dernière décennie, plusieurs vagues de chaleur ont été observées dans certaines parties de l’Arctique et à différentes périodes de l’année. Ce qui se passe aujourd’hui «n’est pas sans précédent, mais c’est quand même assez inhabituel», explique Martin Stendel. Il rappelle l’importance de garder un œil sur la région où «il y a d’énormes quantités de gaz à effet de serre piégées sous la glace» du permafrost.

Les températures moyennes dans la région arctique ont augmenté de deux degrés depuis le milieu du XIXe siècle, soit deux fois plus que la moyenne mondiale.

La fonte des glaciers au Groenland n’est pas non plus sans conséquences sur le niveau mondial des mers et des océans. Selon le DMI, la fonte des glaces dans cette région du monde a contribué à l’augmentation d’un centimètre du niveau des mers depuis 2002.