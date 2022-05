Météo : La chaleur entraîne de grosses pertes de productivité

Près de 400’000 francs sont perdus chaque année en Suisse en raison de la canicule et de la baisse de la productivité que celle-ci entraîne dans les entreprises. C’est deux fois plus que la grippe saisonnière!

Une facture à 400’000 francs

La perte de productivité due à la chaleur est deux fois plus élevée que celle provoquée par la grippe saisonnière rappelle le journal alémanique. Elle pourrait augmenter de 17% d’ici à 2050 avec le scénario climatique le plus favorable et de 58% avec le moins favorable. Le chef de la SRF Meteo évalue dans le journal à «très élevé» le fait que la Suisse connaisse cette année encore un été plus chaud que la normale. De nouveaux records de chaleur sont «très probables», ajoute-t-il. «Il pourrait faire jusqu’à 40 degrés», avertit-il. Entre deux et cinq degrés supplémentaires en moyenne sont possibles à brève échéance selon Thomas Bucheli.