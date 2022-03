Saint-Maurice (VS) : «La chaleur était impressionnante, même à l’intérieur de la voiture»

Un véhicule a pris feu sur l’autoroute A9. Si la scène n’a pas laissé les témoins de marbre, aucun blessé n’est à déplorer.

Comme chaque vendredi soir, de nombreux automobilistes circulaient sur l’A9 en direction du Valais. Mais, vers 17h50, l’une de ces voitures s’est embrasée pour une raison encore indéterminée, à la sortie du tunnel de Saint-Maurice en direction de Martigny. «Nous sommes passés par là vers 18h15. Au loin, on apercevait déjà une épaisse colonne de fumée. Mais le plus impressionnant, c’était la chaleur. On la ressentait même à l’intérieur de l’habitacle, en arrivant à la hauteur de cette voiture», explique un témoin.