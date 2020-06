États-Unis

La Chambre adopte un projet de réforme de la police

Les représentants américains, à majorité démocrate, ont adopté jeudi soir un texte pour réformer la police. Mais une impasse au Sénat républicain est en vue.

«Il y a exactement un mois, George Floyd a prononcé ses derniers mots, + Je ne peux pas respirer + et changé la trajectoire de l’histoire de notre nation», a déclaré dans l’hémicycle la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, avant le vote. En adoptant ce texte, la chambre basse «rend honneur à sa vie et aux vies de tous ceux tués par les brutalités policières, en disant +plus jamais ça+, et en agissant», a-t-elle ajouté. Sous les applaudissements, le texte a été adopté par 236 voix contre 181. Trois républicains l’ont soutenu.