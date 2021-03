États-Unis : La Chambre adopte un projet de réforme de la police

À cinq jours du procès d’un ex-policier blanc accusé du meurtre de George Floyd, la Chambre des représentants a adopté mercredi soir un projet de profonde réforme des forces de l’ordre, qui n’est pas assuré de passer le cap du Sénat.

Getty Images via AFP

Les élus démocrates de la Chambre l’ont réintroduit la semaine dernière et il a été adopté cette fois par 220 voix contre 212. Un seul républicain l’a soutenu, et deux démocrates ont voté non. Son passage au Sénat, où les républicains conservent un pouvoir de blocage, reste incertain, sauf peut-être dans une version édulcorée.