Tennis : Le changement de t-shirt de Tsitsipas a rendu fou Zverev

Le Grec a pris une pause de huit minutes après le premier set qu’il a perdu. Pendant ce temps, son père tapotait sur son téléphone portable. Du coaching à distance? Reste que l’Allemand a fini par s’imposer.

«Je me rends aux vestiaires pour aller changer mon t-shirt. Je ne pense pas que ce serait très sympa si je changeais de short sur le court devant tout le monde, a déclaré le No 3 mondial. Je suis une personne qui transpire un peu plus que les autres. Je pense que c’est acceptable, c’est juste comme ça que ça marche pour moi.»