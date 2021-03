Belgique : La chanson «Chaud cacao» d’Annie Cordy accusée d’être raciste

Le choix de rebaptiser un tunnel au nom de la chanteuse décédée en septembre dernier a ravivé le débat sur l’un de ses titres phares.

Le tunnel Léopold II de la ville de Bruxelles devrait être rebaptisé cet automne du nom d’Annie Cordy, disparue en 2020. Les autorités voulaient ainsi tenter d’oublier les accusations de racisme envers l’ancien souverain M ais la capitale belge pourrait devoir changer son choix après des pressions de plusieurs associations féministes et antiracistes. Ces dernières estiment que la chanteuse véhiculait des stéréotypes qui n’ont plus lieu d’être en 2021.

Le morceau « Chaud cacao » , écrit à l’origine «Cho Ka Ka O», qui a presque un demi-siècle, est particulièrement pointé du doigt. Le refrain « Chaud cacao, chaud chocolat, si tu me donnes des noix de coco, moi je te donne des ananas… » pose rait particulièrement problème. Il symboliserait la domination du monde blanc sur le monde noir.

«Il y a un changement de paradigme et un changement politique»

La polémique est née sur le plateau de la chaîne de télévision RTL-TVI. Invitée à débattre sur le choix d’Annie Cordy concernant l a d écision d e la ville de Bruxelles de renommer l ’ouvrage routier au nom de la chanteuse, Mireille Tseuhi Robert , présidente du Bamko (un centre féministe et d’action sur le racisme) a évoqué quel serait selon elle le véritable sens de « Chaud cacao » . « Il y a un changement de paradigme et un changement politique. C’est une chanson que l’on ne peut pas effacer du patrimoine belge, ni Annie Cordy d’ailleurs, mais ce qui est le plus important c’est d’en être conscients » . C’est l’esprit de la chanson qui pose problème selon elle.