Activistme climatique - La «chanson de combat» d’Henri Dès reprise par 24 personnalités

Tout est parti d’un téléphone entre les deux aînés iconiques de Suisse romande: Henri Dès et Jacques Dubochet. Le premier avait écrit une chanson pour alerter sur l’urgence climatique; le second soutient les militants depuis les débuts de la grève du climat. Ensemble, ils ont rameuté Zep, Timea Bacsinszky, Vincent Veillon, le duo Aliose, Derib ou encore Phanee de Pool: 24 voix d’artistes, scientifiques, humoristes et d’autres, pour chanter les 24 demi-couplets de «Maintenant on est là» et appeler «les puissants» à «se bouger» pour éviter une catastrophe climatique.