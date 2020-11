Liam Gallagher : La chanson de son frère lui file des boutons

Liam Gallagher n’apprécie guère le single «Not Over Yet» que Noel a réalisé en collaboration avec le duo électronique CamelPhat.

Depuis que leur groupe Oasis a volé en éclats, au festival Rock en Seine en 2009, les frères Gallagher ne peuvent plus se sentir. À chaque fois que l’un publie un morceau, l’autre flingue son travail. Ainsi, sans surprise, lorsqu’un utilisateur de Twitter a demandé à Liam ce qu’il pensait de «Not Over Yet», titre electropop que son frangin a enregistré avec CamelPhat, le Britannique de 48 ans a dit le détester. «De la merde» et «Au bout de deux secondes, j’ai eu une éruption cutanée», a-t-il répondu.