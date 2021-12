Italie : La chanson de trois virologues crée le malaise

Trois experts bien connus des Italiens ont poussé la chansonnette sur la chaîne publique Rai pour vanter les mérites de la vaccination. Polémique sur Twitter.

«Oui, oui, oui, vaccinons-nous. Il n’y aura plus de Covid si tu nous aides, toi aussi!» C’est sur l’air de «Vive le vent» que trois virologues bien connus en Italie ont poussé la chansonnette sur Radio uno Rai, rapporte Ansa. Andrea Crisanti, Matteo Bassetti et Fabrizio Pregliasco espèrent ainsi encourager la population à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières lors des fêtes de fin d’année. «Si tu veux aller au bar et fêter dans la joie, les doses, tu dois faire», chantent encore les trois spécialistes, habitués des plateaux de télévision.