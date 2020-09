cARNET NOIR : La chanteuse Annie Cordy est décédée

L'interprète de Tata Yoyo, âgée de 92 ans, s'est éteinte vendredi à son domicile sur la Côte d’Azur.

La chanteuse belge Annie Cordy, interprète de succès populaires comme «Tata Yoyo» et «La bonne du curé», est décédée à l'âge de 92 ans vendredi, près de Cannes, a indiqué sa nièce Michèle Lebon à l'AFP. «Elle a fait un malaise vers 18h00. Les pompiers sont arrivés très vite et ont tout tenté pour la ranimer», a indiqué sa nièce qui vivait avec elle dans une maison sur les hauteurs de Cannes depuis des années.

Avec son tablier immaculé de «bonne du curé», ses nattes articulées de «Frida Oum Papa» et son truc en plume de «Tata Yoyo», la reine du music-hall français a consacré sa vie à la scène où elle ne voulait donner «Que du bonheur», titre d’un spectacle jazz et swing qu’elle donna au Casino de Paris et à l’Olympia.Léonie Cooreman est née à Laeken, quartier de Bruxelles, le 16 juin 1928. «La France est mon pays et la Belgique ma patrie», disait-elle.